MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tahıl koridoruyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" denildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2022 Pazar, 19:02
MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" ifadelerini kullandı.


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