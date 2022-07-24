MSB'den 'Tahıl Koridoru' açıklaması

24 Temmuz 2022 Pazar, 19:02

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

