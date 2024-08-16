Yayınlanma: 16.08.2024 - 00:32

Güncelleme: 16.08.2024 - 00:32

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bazı köprü ve otoyollara zam yapıldığını ve yeni fiyatların 16 Ağustos 2024 saat 00.00'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu. Peki, Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına zam mı geldi? Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? Hangi köprü ve otoyola ne kadar zam geldi?

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

Karayolları Genel Müdürlüğü resmi hesabından yapılan açıklamada, “KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" İfadesine yer verildi.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLA NE KADAR ZAM GELDİ?

Yapılan düzenleme ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobiller için geçiş 70 TL,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş üçreti otomobiller için 33 TL,

Osmangazi köprüsünden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL,

Çanakkale Köprüsü’nden otomobilleri için geçiş ücreti 585 TL,

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.

İstanbul-İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.