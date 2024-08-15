Son Dakika: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam daha! İşte yeni rakamlar...
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam geldi.
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere artışa gidildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 585 TL oldu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 70 TL oldu.
Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL oldu.
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