Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İsrail ile havacılıkta iş birliğine gidildiğini açıkladı

08 Temmuz 2022 Cuma, 12:44

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ile İsrail arasında 4 Temmuz'da İstanbul'da sivil havacılık müzakereleri gerçekleştirildiği belirtilerek, mutabık kalınan hususların kaleme alındığı mutabakat zaptı için dün telekonferans yoluyla imza töreni düzenlendiği ifade edildi.

Hava ulaştırma ve havacılık güvenliği alanında iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek konuların imza altına alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İsrail hava yolu şirketlerinin uçuş yapabilmesi adına havalimanlarımızda alınacak ilave güvenlik önlemleri için çalışma grubu kurulması hususunda mutabık kalındı. Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek ve İsrail Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Joel Feldschuh, 1951 tarihli hava ulaştırma anlaşmasının yerine geçecek yeni hava ulaştırma anlaşmasını parafe etti. Türk hava yolu şirketlerinin İsrail'e gerçekleştirdikleri uçuşlar için İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Dalaman olmak üzere 5 çıkış noktası bulunuyor. Yeni yapılan anlaşmayla Türkiye'deki herhangi bir noktadan İsrail'e uçuş gerçekleştirilmesi mümkün hale geldi."