Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şinzo Abe için taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırı sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe hakkında, "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" açıklamasında bulundu.





Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum.



Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.