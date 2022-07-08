Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şinzo Abe için taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe hakkında açıklama yaptı.

İHA
08 Temmuz 2022 Cuma, 13:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şinzo Abe için taziye mesajı paylaştı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı saldırı sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe hakkında, "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" açıklamasında bulundu.

 


Recep Tayyip Erdoğan Şinzo Abe japonya TAZiye
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