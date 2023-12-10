Uludağ yılbaşına hazırlanıyor! Gecelik fiyatlar cep yaktı

Yayınlanma: 10.12.2023 - 16:41

Güncelleme: 10.12.2023 - 16:41

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden, Uludağ’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise yaklaşık eksi 1 ila eksi 4 derece olarak ölçüldü.

Oteller bölgesinde zaman zaman sis görülürken yollarda ise iş makinaları ile kar küreme çalışmaları başladı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 50'YE YAKLAŞTI

Geçtiğimiz hafta Bursa’da etkili olan lodos ile karlar erirken cuma akşamından itibaren, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü.

Kar yağışı ile birlikte yerli ve yabancı turist az da olsa gelmeye başladı.

Otellerin doluluk oranı yüzde 50’lere yaklaşırken, yoğun kar yağışına rağmen pistlerdeki kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadı.

FİYATLAR 10 BİN LİRAYA DAYANDI

Uludağ’da oteller yılbaşı için hazırlıklarına başladı. Pistler ve telesijeylerin son kontrolleri yapılırken otellerde ise 2 ve 3 günlük paketler hazırlandı.

Yılbaşında eğlence dahil bir gece konaklama ücreti kişi başı 8 bin ila 10 bin lira olması beklenirken skipass, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor.

Kayak ekipmanlarının kirası günlük olarak 600 liradan başlarken, kıyafetler alt üst takım olmak üzere günlük 400 lira olması bekleniyor.

İlk kez kayak yapacak tatilciler özel ders almak isterse ders ücreti 2 bin liradan başlarken, gruplara özel indirimler sunuluyor.

Kayak yapmak isteyen çocuklu aileler ise 4 yaşını doldurmuş çocuklarına özel ders aldırabiliyor. Konaklamanın yanında kayak yapmanın maliyeti ortalama kişi başı 4 bin ila 5 bin lira arasında seyrediyor.

ARAÇLA ÇIKACAKLAR İÇİN ZİNCİR ŞART

Konaklama ve kayak maliyetleri haricinde Uludağ’a araçla çıkacak ziyaretçiler için zincir şart. Uludağ yolunda bulunan satıcılardan takma da dahil 600 ila 900 lira arasında araç için zincir alınabiliyor. SUV ve cip araçlar için satılan zincirlerin ücreti aracına göre değişkenlik gösteriyor.

YILBAŞINI UCUZA GETİRMEK DE MÜMKÜN

Yılbaşı tatilini Uludağ’da geçirmek isteyenlere alternatif olarak karavan parkları sunuluyor. Karavan parkında günlük konaklama bedeli ise 120 lira olarak belirtiliyor. Gıda ihtiyaçlarını 2. Oteller bölgesinde bulunan marketten temin eden ziyaretçiler, karavanlarının önünde mangal yaparak kışın tadını çıkarıyor.