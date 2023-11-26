Yılbaşı sepetleri yüzde 83 zamlandı

Yayınlanma: 26.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.11.2023 - 03:00

Yeni yılın gelişini haber veren yılbaşı süsleri ve yılbaşı gecesi için eğlence sepetleri bugün itibarıyla zincir marketlerde satışa çıkmaya başladı. Geçen yıllarda klasik, butik ve lüks olarak üç ayrı boyutta satılan kutulardan şu an için yalnızca klasik ve butik olanları raflara geldi. Lüks kutunun satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Daha önce içkilerin de avantajlı fiyata satıldığı bu kutularda uzun zamandır alkol satılamıyor. Bu sebeple alkollü içkilerin yerini kahve, kola ve enerji içecekleri aldı.

Ancak sepet fiyatını ulaşılabilir tutmaya çalışan marketler hemen her yıl bu ürünlerin markalarını daha ucuz ve tanınmayan markalara çeviriyor. Bununla birlikte kutunun içindeki ürün sayısı da düşüyor. Tek düşmeyen şey ise fiyatları.

Geçen yıl 215 TL’ye satılan “Klasik kutu”, bu yıl yüzde 83 zamla 395 TL’den raflara çıktı. Yine geçen yıl 325 TL’ye satılan “Butik kutu” ise aynı oranda zamlanarak 595 TL’ye yükseldi. Bu artışa karşın klasik kutuda 4 ürün azalmış ve iki ürün de markası daha ucuz olan ürünlerle değiştirilmiş durumda.

(Mehmet Bülent Deniz)

‘PARA DA MORAL DE YOK’

Sepetlerdeki fiyat değişimlerini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise şunları söyledi:

“Hayatın ne kadar pahalı olduğunu anlamak için TÜİK’e gerek yok. Sıcak enflasyonu evin dibindeki markette görüyor tüketici. Yılbaşı alışverişi yapacak para da moral de kalmadı kimsede. Zaten kasım ayı indirimleri de beklenen talebi oluşturmamıştı. Çünkü kredi kartlarında ziller çalıyor, ürünlerde gramajlar düşüyor, insanlar depresyona itiliyor.”