Ulusal Mobilite Platformu: 'Kadıköy’de asıl azaltılması gereken scooter değil otomobil sayısı'

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 13:31

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 13:31

Türkiye’de mikromobilite çözümlerinin kamu yararına insan ve çevre dostu olarak geliştirilmesi için çalışmalar yapan Ulusal Mobilite Platformu, Kadıköy ilçesinde scooterların kaldırılması yönünde başlayan tartışmalar ışığında, ilçedeki scooter kullanımına yönelik çarpıcı verileri derledi.

Sektörel veriler ve halka açık bilgilerden yararlanılarak hazırlanan dermelede, en dikkat çeken veri olarak 485 bin nüfusu olan Kadıköy ilçesinde, son 12 ay içerisinde MERNI·S kontrolü yapılmıs¸, 16 yas¸ından büyük 101.494 tekil kis¸inin, lider operatör uygulaması üzerinden 191.199 kez “Kadıköy sınırları içerisinde daha fazla elektrikli scooter istiyorum” demesi öne çıktı.

"TRAFİK SIKIS¸IKLIGˆINDA DÜNYADA 1'İNCİ"



Platformun derlemesinde lider navigasyon uygulamalarına göre, Kadıköy’ün trafik sıkıs¸ıklıgˆında dünyada 1. sıradaki ilçe olmasına dikkat çekildi. Kadıköy’ü Hindistan’da Mumbai ve Kolombiya’da Bogota merkez ilçeleri izliyor.

İşte Ulusal Mobilite Platformu’nun derlediği verilere göre öne çıkan diğer bulgular:

1. Kadıköy’de son 3 yılda, en az 682.246 tekil kis¸i elektrikli scooter kullandı ve toplamda en az 8.172.083 kez yolculuk yapıldı.

2. Kadıköy ilçesi, dünyada kis¸i bas¸ına düs¸en paylas¸ımlı elektrikli araç kullanımında birinci sırada. Kadıköy’ü Berlin Mitte, Paris Zone-1 ve Brüksel merkez ilçeleri takip ediyor.

3. Kadıköy’de kamuya açık alanların yüzde 88’i otomobil yolu ve park yerlerine ayrılmıs¸. Yayaların yürüyebilecegˆi alan, kamuya açık alanların sadece yüzde 12’si.

4. Kadıköy’de kullanılan scooter’ların yüzde 30’dan fazlası gün içerisinde farklı ilçelerden Kadıköy’e yapılan yolculuklar sonucu ilçeye gelmektedir.

5. Türkiye genelinde her 3,3 milyon otomobil yolculugˆunda 1 ölümlü kaza gerçekles¸irken, elektrikli scooterlar için bu rakam 14 milyonda 1’den daha azdır. Kadıköy ilçe sınırları dahilinde, bugüne kadar gerçekles¸en 8 milyondan fazla yolculukta ölümlü hiçbir kaza gerçekles¸memis¸tir.

Ulusal Mobilite Platformu’ndan yapılan açıklamada “Sonuç olarak tespitimiz, Kadıköy’de scooter sayısının ve bisiklet yollarının km’sinin arttırılıp, trafikteki otomobil sayısının düs¸ürülmesi gerektigˆidir,” ifadesine yer verildi.