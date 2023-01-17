Kadıköy'de düğmeye basıldı: Uygunsuz bırakılan scooterlar toplanıyor
Kadıköy'de Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın işareti üzerine ilçe genelinde uygunsuz olarak park eidlen scooterlar toplanmaya başladı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçede yaya geçişine engel olmaya başlayan elektrikli scooter yoğunluğuyla ilgili tedbir alacaklarını duyurmuştu.
Belediyeye bağlı zabıta ekipleri bu sabah itibariyle harekete geçti. Uygunsuz olarak park edilen ve yaya geçişini engelleyen scooterlar toplanmaya başladı.
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Odabaşı "Yaya hakkını sonuna kadar koruyacağız" mesajı verdi.
Odabaşı, scooter sorununun çözümüne ilişkin “Yetkiyi bize versinler. Ankara'da bir bürokrat, Kadıköy'de yaşanan sıkıntıyı bilemez. Sorunu biz yaşıyoruz, çözümü de biz biliyoruz. Bizim yasakçı bir zihniyetimiz yok. Elektrikli scooterların bir ulaşım aracı olarak tüm dünyada gelecekte kullanılabileceğini görebiliyoruz. Ama belli kurallar dahilinde. Bunu disipline etmek gerekiyor. Bu disiplini kiminle beraber sağlayacaksak onunla da ortak çalışmaya varırız. Emniyetse emniyet, valilikse valilik, bakanlıksa bakanlık. Büyükşehir Belediyesi Bağdat Caddesi'nde park yerlerini oluşturdu, bizim meclis kararımızda da park edebilecekleri onlarca nokta belirledik” ifadelerini kullanmıştı.
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