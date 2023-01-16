Süre vermişti... Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ndan 'scooter' açıklaması: 'Bugün yarın toplayacağız'

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 15:02

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 15:02

'Elektrikli scooter' tartışması sürüyor. Son olarak Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçede kullanımı oldukça yaygın olan scooter'lara yönelik açıklamalarda bulundu.

Odabaşı, "Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm scooter'ları, bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak" dedi.

"ENGELLİ ARABASI VEYA BEBEK ARABASI GEÇEMİYOR"

Odabaşı, düzenlediği basın toplantısında, “Bizim derdimiz Kadıköy’de herhangi bir ulaşım aracını yasaklamak değil düzen altına almak. Gün geçmiyor ki bu scooter'lar, bir vatandaşımıza çarpıp yaralanmasına neden olmasın. Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebek arabası geçemiyor" diye konuştu.

Dertlerinin, Kadıköy’de yayaların kaldırımda rahatça yürümesini sağlayacak bütün önlemleri almak olduğunu kaydeden Odabaşı, "Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm scooter'ları, bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak. Depoya kaldıracağız sahibi gelip müracaat edecek, mevzuat gereği cezasını kesip neyi toplamışsak onu vereceğiz. Kabahatler Kanunu’na göre ceza keseceğiz” açıklamasında bulundu.

"DERDİMİZ YASAKLAMAK DEĞİL"

Yayaların haklarına öncelik verdiklerini aktaran Odabaşı, şunları söyledi:

“Bizim derdimiz Kadıköy’de herhangi bir ulaşım aracını yasaklamak değil düzen altına almak. Zaten bizim bir şeyi yasaklama yetkimiz de yok. Scooter'lar tüm dünyada yeni bir ulaşım aracı olarak kullanılmaya başladı. Türkiye’de de herhangi bir mevzuata tabi olmadan kullanılıyordu. Belli bir süre geçtikten sonra bir mevzuat ortaya çıktı. Bu yönetmeliğe göre, ilçe belediyelerinin scooter'lara yönetmelikten kaynaklı olarak müdahale etme şansları yok.

Sayıyı, kullanım şeklini, nereye park edeceklerini biz belirlemiyoruz ama scooter'ların yaratmış olduğu bütün sorunlarla biz uğraşıyoruz. Gün geçmiyor ki bu scooter'lar bir vatandaşımıza çarpıp yaralanmasına neden olmasın. Kaldırımlara yanlış park etmelerinden dolayı engelli arabası veya bebek arabası geçemiyor. Bizim sorunumuz kaldırımdaki yayaların haklarını korumak.”

"REKLAM PANOLARINA DA MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Yayaların kaldırımda rahat yürümesi için kaldırımları genişlettiklerini söyleyen Odabaşı, "Göreve geldiğimden beri 4 yılda 50 kilometre kaldırım yaptık. Buradaki amacımız iki bebek ya da engelli arabası yan yana geçebilsin. Kaldırım üzerindeki tüm işgalleri kuralları çerçevesinde sınırlama kararı aldık. Scooter, kaldırım işgallerindeki araçlardan sadece bir tanesi. Reklam panolarına da müdahale edeceğiz. Kaldırım işgalleri var. Masa ve sandalyelerde de kuralının dışına çıkan her yerde bunları da toplayacağız. Motokuryeler kaldırımdan gidiyor ya da kaldırımlara park ediyorlar bunlara da müdahale edeceğiz” dedi.

"YAYA HAKKI ÖNCELİKLİ BİR HAKTIR"

Odabaşı, kaldırımı işgal eden her aracın toplatılacağını vurgulayarak, "Derdimiz, Kadıköy’de yayaların kaldırımda rahatça yürümesini sağlayacak bütün önlemleri almak. Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Yönetmelik, denetim yetkisini Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüğü’ne vermiş. Fakat Zabıta Kanunu’nun 6. maddesinden kaynaklı olarak bu tür kamu yerlerinde kaldırım gibi yayların geçişişine engel varsa kaldırma yetkisi bizde. Bu maddeyi uygulayarak yayanın geçişini engelleyen, mümkün kılmayan scooterları veya diğer araçların hepsini toplayacağız. Depoya kaldıracağız, sahibi gelip müracaat edecek, mevzuat gereği cezasını kesip, neyi toplamışsak onu vereceğiz” ifadelerini kullandı.

"YETKİYİ BİZE VERSİNLER"

“Kişilerin şahsi olarak kendi scooter'larını kullanmalarına sözümüz yok” diyen Odabaşı, şöyle devam etti:

"Elektrikli scooterları kiralayan şirketlerin kontrolsüzce yönetmelikte belirtilen sayının katbekat üstünde ayrıca, çok basit bir yazılımla engellemeleri mümkünken, engellememelerine isyanımız. Yazılımla ürüne koyulacak kodla park edilecek noktaları belirleyebilirler. 3 yıl önce scooter'ların nereye park edileceğine dair meclis kararımız var.

İBB, Bağdat Caddesi üzerinde scooter'ların nereye park edileceğini belirledi. Yasak yönetim olarak sevmediğimiz argüman, çözüm olmadığını biliyoruz ama artık mecbur kaldık. Kabahatler Kanunu’na göre ceza keseceğiz. Sayıların azaltılması yönünde ihtarname gönderdik, ulaşabildiğimiz kanallar üzerinde şirketlere ulaştık. Kadıköy’de 250 scooter'ımız var diyorlar, sahadaki gözlemlerimizle bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Sorunu biz yaşıyoruz, çözümü de biliyoruz, yetkiyi bize versinler."

"BİZE HER GÜN VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET GELİYOR"

Odabaşı, yasakçı bir zihniyetleri olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Elektrikli scooterların tüm dünyada gelecekte kullanılabileceğini biliyoruz. Ama belli kurallar dahilinde bunu disipline etmek gerekiyor. Bu disiplini kiminle sağlayacaksak ortak çalışmaya hazırız. Yayaların bebek ve engelli arabalarının kaldırımdaki geçişini engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Kafamın estiği yere park edeyim diye bir şey yok. Şirketler, yer önerisiyle gelsinler eğer mümkünse, yaya geçişini engellemiyorsa çalışmaya hazırız.

Bize her gün vatandaşlardan şikayet geliyor. Biz, her türlü görüşmeye, çözüm önerisine açığız. Kaldırımı işgal eden tüm scooter'ları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak. Yönetmelik, her 200 kişiye bir scooter veriyor. Bizim, 485 bin nüfusumuz var. Yaklaşık, 2 bin 475 scooter ediyor. Geçende bizim belediye meclis üyemize çarptı, 3 gün hastanede yattı."