Endonezya Merkez Bankası Fed'e rağmen faizi düşük tuttu

Endonezya Merkez Bankası, para birimi rupideki istikrarı sürdürürken ekonomik büyümeye destek sağlamayı dengelemeye çalışarak, politika faizini tarihi düşük seviyede tuttu.

Reuters
23 Haziran 2022 Perşembe, 12:01
Endonezya Merkez Bankası Fed'e rağmen faizi düşük tuttu
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Endonezya Merkez Bankası, para birimi rupideki istikrarı sürdürürken ekonomik büyümeye destek sağlamayı dengelemeye çalışarak, politika faizini tarihi düşük seviyede tuttu.

Merkez bankası politika faizi olan yedi günlük ters repo oranını rekor düşük seviye olan yüzde 3.5 seviyesinde bıraktı.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğini tahmin ediyordu.


Endonezya Merkez Bankası, Rupide faiz
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