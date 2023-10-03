Üniversite eğitim fiyatları katlandı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:57

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 artış kaydetti.

Eylül ayında fiyatı en fazla artan kategori üniversite eğitimi oldu. Üniversite eğitim fiyatları yüzde 127,72 artarak iki kat yükseldi.

Fiyatı en çok artan ürünler ise şu şekilde oldu:

"Üniversite eğitim yüzde 127,72, diğer konaklama hizmetleri yüzde 30,21, otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yüzde 26,9, sosyal hizmetler yüzde 22,81, demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 17,73, sigaralar yüzde 11,08, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 9,52, kahve yüzde 8,31, şeker yüzde 7,75, taze süt yüzde 7,73."