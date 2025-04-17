Ünlü alışveriş sitelerinde fiyat artışı kararı: Büyük zam yolda!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:04

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:04

Çin merkezli e-ticaret devleri Temu ve Shein, önümüzdeki haftadan itibaren ABD’deki müşterileri için fiyatlarını artıracaklarını duyurdu. Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine yönelik yüksek gümrük vergisi politikasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

İKİ ŞİRKETTEN EŞ ZAMANLI AÇIKLAMA

Temu’nun bağlı olduğu Çinli PDD Holdings ve Singapur merkezli Shein, yaptıkları açıklamalarda, “küresel ticaret kurallarındaki ve vergilerdeki son değişiklikler nedeniyle” operasyonel maliyetlerinin yükseldiğini vurguladı. Her iki şirket de 25 Nisan’dan itibaren “fiyat düzenlemelerine” gideceklerini bildirirken, artış oranlarına dair herhangi bir detay vermedi. Rekabet içindeki bu iki şirketin neredeyse aynı ifadelerle açıklama yapması ise dikkat çekti.

UCUZ ALIŞVERİŞ DÖNEMİ SONA MI YAKLAŞIYOR?

ABD pazarına girişlerinden bu yana yoğun dijital reklam kampanyaları ve influencer iş birlikleriyle öne çıkan Temu ve Shein, düşük fiyat stratejileriyle Batılı perakendeciler üzerinde ciddi baskı oluşturmuştu. Ancak Trump yönetiminin Çin menşeli ürünlerin çoğuna uyguladığı yüzde 145’lik gümrük vergisi ve 800 dolar altı ürünlerdeki gümrük muafiyetinin kaldırılması, bu iki markanın işleyişini doğrudan etkiledi.

Her gün yaklaşık 4 milyon düşük değerli paketin ABD’ye çoğunlukla Çin’den gümrüksüz olarak girdiği “de minimis” muafiyeti, 2 Mayıs itibarıyla sona erecek. Bu tarihten itibaren Çin ve Hong Kong çıkışlı tüm ürünler yüzde 145 oranında gümrük vergisine tabi olacak.

ABD’li siyasetçiler, iş dünyası temsilcileri ve güvenlik yetkilileri bu muafiyeti uzun süredir "ticari bir açık" ve “sahte ürün ile kaçak malların ABD’ye açılan kapısı” olarak tanımlayarak kaldırılmasını talep ediyordu.

HEDEF KİTLELERİ VE STRATEJİLERİ FARKLI

Shein; düşük maliyetli giyim, kozmetik ve aksesuar ürünlerini sosyal medya influencer’ları aracılığıyla özellikle genç kadınlara ulaştırırken, Temu ev eşyalarından elektronik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

REKLAM HARCAMALARINDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz yıl sosyal medya platformlarında en çok reklam veren markalar arasında yer alan Temu ve Shein, son haftalarda bu alanda bütçe kısıtlamalarına gitti. Sensor Tower’ın verilerine göre, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat ve X gibi platformlardaki reklam harcamalarında ciddi düşüş yaşandı. Bu gelişme, reklam gelirine bağımlı sosyal medya platformları için olumsuz bir sinyal olarak görülüyor.

AMAZON’DAN RAKİP HAMLE

Kasım ayında Amazon, Temu ve Shein’e karşılık vermek amacıyla, 20 dolar altı ürünlerin yer aldığı yeni bir çevrimiçi mağaza açtı. Bu mağazada listelenen ürünlerin büyük kısmı, Temu ve Shein’in sunduğu ürünlerle benzerlik gösteriyor.

Temu ve Shein, fiyat artışlarına rağmen müşterilerini kaybetmemek için çeşitli adımlar atıyor. Temu yaptığı açıklamada, “Bu süreçte siparişlerinizin sorunsuz ulaşması için stoklarımızı güçlendirdik. Fiyatları mümkün olduğunca düşük tutmak ve sizin üzerinizdeki etkiyi azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.