Ünlü banka JPMorgan'dan şaşırtan Bitcoin tahmini

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:46

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan kripto pazarlarında fırsatlar gördüğünü söyleyerek, Bitcoin’in adil fiyatının mevcut seviyesinden yüzde 28 daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

Kripto para birimleri 2022’de yatırımcıların riskli varlıklardan vazgeçmesiyle birlikte önemli ölçüde düştü. Ancak JPMorgan, satış dalgasına rağmen Bitcoin ve kripto pazarları için yukarı yönlü tahminde bulundu ve dijital varlıkları tercih edilen bir alternatif yatırım halinde sınıflandırdığını açıkladı.

‘ADİL FİYAT 38 BİN DOLAR’

Banka ekonomistleri, bugün yayınladığı bir notta, kriptoların tercih edilen “alternatif varlıklardan” biri olarak gayrimenkulü geride bıraktığını söyledi.

38 bin doların Bitcoin için adil bir fiyat olduğu görüşünü savunan uzmanlar, “İleriye dönük olarak bitcoin ve kripto pazarları için daha genel olarak yukarı yönlü tahminlerimizi koruyoruz” dedi.

Nikolaos Panigirtzoglou başkanlığındaki stratejistlerin kaleme aldığı notta Bitcoin, ‘alternatif yatırım aracı’ olarak sınıflandırıldı.

SERT DÜŞMÜŞTÜ

Sözcü'de yer alan habere göre, kripto para birimleri, yükselen enflasyon ve faiz oranları, Ukrayna’daki savaş ve Çin’deki yavaşlamanın etkisiyle düşüş eğilimindeydi. Yatırımcılar son dönemdeki ekonomik belirsizlikler nedeniyle riskli varlıklardan kaçmış, bundan da en çok kriptolar etkilenmişti.

Bitcoin, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 37 düşerken, ikinci en büyük para Ethereum yaklaşık yüzde 48 değer kaybetti. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise kasım ayından bu yana 2,7 trilyon dolar geriledi.