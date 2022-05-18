Bitcoin ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum (18 Mayıs 2022)
Kripto para piyasaları dün yeşile dönmesine rağmen yeniden düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? işte ayrıntılar...
Kripto para piyasalarının günler sonra gelen yükselişi kısa süreli oldu.
Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 2 değer kaybederek 1.42 trilyon dolara geriledi.
Saat 10.00 itibariyle Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 2.4 oldu. BTC'nin fiyatı 29 bin 839 dolara inerek 30 bin doların altına geriledi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 42.31 oldu.
Ethereum cephesinde de düşüş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 2.8 inerek 2 bin 33 dolara çekildi.
Ripple ve Dogecoin de piyasaları takip etti. XRP'nin fiyatı yüzde 1.9 düşüşle 42 cente DOGE'un fiyatı 9 centin altına geldi.
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