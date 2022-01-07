AKP’den kripto para düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu; sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından kripto para düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.
AKP’li Elitaş, açıklamasında “Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu; sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır” dedi.
Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu;— ????Mustafa Elitaş???? (@mustafaelitas) January 6, 2022
Sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır.
Elitaş, son paylaşımında ise “Kamuoyunda kanun taslağı diye ifade edilen metin bizim bilgimiz dahilinde değildir. Her kişi veya kurum taslak çalışması yapabilir, ancak son söz yüce Meclis’indir” mesajına yer verdi.
MECLİSTE TOPLANTI YAPILMIŞTI
Mustafa Elitaş, 29 Aralık 2021 tarihinde TBMM'de kripto para temsilcileriyle toplantı yapmıştı.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Merkez Bankası rezervinde yeni dip!
- Uğur Dündar'dan kötü haber
- Yiğit Bulut'un başını ağrıtacak alışveriş
- Ünlü bankadan kritik Bitcoin tahmini
- AKP'nin ödediği yüzlerce milyon ortaya çıktı
- Alkol ve sigara zammına isyan etti
- Kripto para dolandırıcılığında rekor: 14 milyar dolar
- İşçiler ayağa kalktı: 'Yönetim istifa'
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması