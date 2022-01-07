AKP’den kripto para düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

07 Ocak 2022 Cuma, 09:18

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından kripto para düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

AKP’li Elitaş, açıklamasında “Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu; sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır” dedi.

Kripto varlıklar ile ilgili üzerinde çalıştığımız konu;

Sistemi düzenleyici, kötü niyetlileri engelleyici, yatırımcıları koruyucu mağduriyeti önleyici nitelikte bir amaç taşımaktadır. — ????Mustafa Elitaş???? (@mustafaelitas) January 6, 2022

Elitaş, son paylaşımında ise “Kamuoyunda kanun taslağı diye ifade edilen metin bizim bilgimiz dahilinde değildir. Her kişi veya kurum taslak çalışması yapabilir, ancak son söz yüce Meclis’indir” mesajına yer verdi.

MECLİSTE TOPLANTI YAPILMIŞTI

Mustafa Elitaş, 29 Aralık 2021 tarihinde TBMM'de kripto para temsilcileriyle toplantı yapmıştı.