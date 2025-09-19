Ünlü çiftçiden fiyat politikalarına sert tepki: 'İki yıl sonra süt ve süt ürünleri bulamayacaksınız'

Çiftçi ve tarım aktivisti Sencer Solakoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda Türkiye’de çiğ süt fiyatlarını eleştirerek tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan krize dikkat çekti. Solakoğlu, sektörün sistematik olarak çökertildiğini iddia ederek yetkililere “Bu yoldan geri dönün!” çağrısında bulundu.

TARIM SİSTEMATİK OLARAK ÇÖKERTİLİYOR

Balıkesir’deki bir süt çiftliğinde çekilen videoda Solakoğlu, tarım sektörünün çöküş sürecini adım adım anlattı. “Tarım sistematik bir şekilde çökertiliyor” diyen Solakoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kontrol altına alınmasıyla sürecin başladığını belirtti. Solakoğlu, “Sivil toplum gruplarının başına kolayca kontrol edilebilecek, ses çıkarmayacak kişiler getirildi. Bu pozisyonlara tamamen uygunsuz ama koltuklarından güç alan insanlar oturtuldu ve sesleri kesildi” ifadelerini kullandı.

SÜT FİYATLARINA TEPKİ

Solakoğlu, süt fiyatının 19,60 TL olarak belirlenmesini eleştirerek Avrupa’daki fiyatlarla kıyas yaptı ve maliyet farklarına dikkat çekti. Çiftçilerin bankaya para yatırarak süt ve et üretiminden daha fazla kazandığını vurgulayan Solakoğlu, yüksek faiz oranlarının üretimi baltaladığını savundu.

Türkiye’nin et tüketimi için yurtdışına büyük ödemeler yaptığını hatırlatan Solakoğlu, “Eski tüketimin üçte birini bile karşılayamıyoruz. Eğer makul seviyede kâr ettiren bir fiyat açıklanmazsa, iki yıl sonra üretim duracak. Kimse geleceğinde umut ışığı görmeden bu üretimi sürdürmez” dedi. Ülkenin Avrupa’yı besleyebilecek potansiyele sahip olduğunu ancak yanlış politikalar nedeniyle ithalata mahkum edildiğini belirtti ve süt maliyetinin en az 25-26 TL olması gerektiğini vurguladı.

TÜKETİCİLERİ DE UYARDI

Tüketicilere de seslenen Solakoğlu, “Siz tüketiciler sağlıklı ve kaliteli süt içebilmek istiyorsanız, bu fiyatlar hemen düzeltilmeli. Aksi takdirde iki yıl sonra süt ve süt ürünleri bulamayacaksınız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.