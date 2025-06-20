Ünlü ekonomist açıkladı: 'Faiz neden inmeliydi?'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıda politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulması kararı, ekonomi çevrelerinde tartışmalara yol açtı. Gecelik borçlanma faizinin de yüzde 44,5'te değişmeden korunduğu toplantının ardından, ekonomist İris Cibre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz indirimi yapılmamasını eleştirdi.

FAHİŞ REEL FAİZ ENFLASYONİST

Cibre, mevcut faiz politikasının enflasyonist sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Yüksek faiz ile artık para arzı, kredisiz artıyor. M3 yüzde 43, M2 yüzde 38. Bu aradaki 5 puanlık farkın tamamı faiz getirisi. Bu fark tarihimizde hiç görülmedi" dedi.

Ekonomist Cibre, "Kabul etseniz de etmeseniz de, data fahiş bir reel faize işaret ediyor. Ve bu enflasyonist" ifadelerini kullandı.

KUR POLİTİKASINA ELEŞTİRİ

Cibre, döviz kuru politikasına da değinerek, geçen hafta carry getirisini harcamak amacıyla kurun yükselişine izin verildiğini, ancak bunun sadece birkaç gün sürdüğünü belirtti. "Kur artışı 30 günde yüzde 2'yi buldu. Ama hala carry'nin yüzde 1,5 net getirisi var. Yani, yerli ve yabancıya net getiri sağlarken, kuru da artırıyorsun" dedi.

ŞİRKETLERİN DURUMU ENDİŞE VERİCİ

Ekonomist Cibre, Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun 25 milyar dolar civarında olduğunu, son 1 yılda şirketlerde 85 milyar dolarlık döviz açığı pozisyonu oluştuğunu söyledi.

Cibre, faizin bu seviyelerde kalması durumunda şirketlerden daha fazla işten çıkarma, konkordato ve iflas haberleri duyulacağını öngördüğünü belirtti.

'FAİZ İNDİRİLSEYDİ...'

Uzman, faiz indirilmesi halinde reel sektörün aktivite başlama ümidinin artacağını, işten çıkarmaları ve konkordato başvurularını geciktirme çabası gösterilebileceğini savundu. "Faiz indirseydin, carry getirisini eritecek, kuru da stabil tutarak enflasyonu engelleyecektin" diye ekledi.

Cibre, ekonomi yönetiminin ilk dönemlerinde yavaş faiz artırımı, kur politikasızlığı ve mali tasarrufta yetersizlik gibi hatalar yaptığını, ancak bunların yapısal dönüşümler gerçekleştirilebilseydi önemsiz kalacağını vurguladı.

TLRef faizinin bugün yüzde 47 oluştuğuna dikkat çeken ekonomist Cibre, bunun nedenini Merkez Bankası'nın dolar satışı yapmasına bağladı.