Ünlü ekonomist Türkiye’yi bekleyen 'en büyük tehlikeyi' açıkladı

Dolar/TL kurunun yükselmesiyle birlikte zamlar ardı ardına geldi. Yurttaşın geçim sıkıntısı büyürken ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlikeyi açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2022 Cumartesi, 11:26
Ünlü ekonomist Türkiye’yi bekleyen 'en büyük tehlikeyi' açıkladı
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