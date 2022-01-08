Ünlü ekonomist Türkiye’yi bekleyen 'en büyük tehlikeyi' açıkladı
Dolar/TL kurunun yükselmesiyle birlikte zamlar ardı ardına geldi. Yurttaşın geçim sıkıntısı büyürken ekonomist Atilla Yeşilada, Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlikeyi açıkladı.
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