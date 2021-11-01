Ünlü ekonomist Veysel Ulusoy'dan zam açıklaması: Çok kısa zamanda
Sanayi abonelerin doğalgaz bedellerine gelen zam miktarını değerlendiren ekonomist Veysel Ulusoy, "Raf fiyatları çok kısa zamanda artacaktır" dedi.
Doğalgaza kasım ayında da zam geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
Buna göre mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi abonelerine yüzde 48, elektrik amaçlı tarifeye yüzde 46 zam yapıldı.
"ÇOK KISA ZAMANDA"
Yaşanan zamlar hakkında açıklama yapan ekonomist Veysel Ulusoy, tüketici enflastonunun sadece bu şekilde sıkıştırılamayacağını söyledi.
Ulusoy, söz konusu zamların çok kısa sürede raf fiyatlarına yansıyacağını ve ürünlerin zamlanacağını belirtti.
Ulusoy'un açıklaması şu şekilde:
Sadece sanayideki doğal gaz kullanımına zam yapmakla tüketici enflasyonunu sıkıştıramazsınız. Raf fiyatları çok kısa zamanda artacaktır.
Sadece sanayideki doğal gaz kullanımına zam yapmakla tüketici enflasyonunu sıkıştıramazsınız.— Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) November 1, 2021
Raf fiyatları çok kısa zamanda artacaktır.
Video Haberler
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
En Çok Okunan Haberler
- Doğalgaz, otogaz şimdi de alkol!
- Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
- 300 kilometre hızla bariyere çarptı
- Programını iptal etti, Türkiye'ye döndü
- Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı
- Bakanlık ölüme böyle göz yumdu
- Doğalgaza dev zam!
- Dolar/TL için iki kritik tarih!
- Berat Albayrak’ın savcılıktaki dosyası
- AKP'li başkandan firari isme plaket!