Ünlü ekonomist Veysel Ulusoy'dan zam açıklaması: Çok kısa zamanda

Sanayi abonelerin doğalgaz bedellerine gelen zam miktarını değerlendiren ekonomist Veysel Ulusoy, "Raf fiyatları çok kısa zamanda artacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 22:04
Ünlü ekonomist Veysel Ulusoy'dan zam açıklaması: Çok kısa zamanda
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Doğalgaza kasım ayında da zam geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi abonelerine yüzde 48, elektrik amaçlı tarifeye yüzde 46 zam yapıldı.

"ÇOK KISA ZAMANDA"

Yaşanan zamlar hakkında açıklama yapan ekonomist Veysel Ulusoy, tüketici enflastonunun sadece bu şekilde sıkıştırılamayacağını söyledi.

Ulusoy, söz konusu zamların çok kısa sürede raf fiyatlarına yansıyacağını ve ürünlerin zamlanacağını belirtti.

Ulusoy'un açıklaması şu şekilde: 

Sadece sanayideki doğal gaz kullanımına zam yapmakla tüketici enflasyonunu sıkıştıramazsınız. Raf fiyatları çok kısa zamanda artacaktır.



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