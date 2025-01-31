Ünlü ekonomistler açlık sınırı verilerini değerlendirdi: 'Beslenmeye bile yetmiyor'

Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:14

Güncelleme: 31.01.2025 - 16:14

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırı Ocak 2025 verileri açıklandı. Ocak 2025’te 4 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyacı için belirlenen açlık sınırının 22 bin 131 TL olduğu hesaplandı.

Böylelikle henüz ilk zamlı maaşlarını almayan asgari ücretliler ilk aydan açlık sınırının altında bir kazanç elde etmiş oldu. Ekonomistler ve siyasiler açıklanan verilere ilişkin sosyal medya hesaplarında açıklama ve paylaşımlarda bulundu.

İşte ekonomist ve siyasilerin yaptığı paylaşımlar:

'BESLENMEYE BİLE YETMİYOR'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “TÜRK-İŞ ocak ayı açlık sınırını 22.131 TL olarak açıkladı. Böylece daha ilk aydan açlık sınırı asgari ücreti (22.104 TL) aştı. Açlık sınırı yalnızca beslenmeyi kapsıyor (kira, okul, sağlık vb. hiçbiri yok.) Yani bugünkü asgari ücret, yalnızca beslenmeye bile yetmiyor” dedi.





TÜRK-İŞ Ocak ayı açlık sınırını 22.131 TL olarak açıkladı. Böylece daha ilk aydan açlık sınırı asgari ücreti (22.104 TL) aştı.

Açlık sınırı yalnızca beslenmeyi kapsıyor (kira, okul, sağlık vb. hiçbiri yok.) Yani bugünkü asgari ücret, yalnızca beslenmeye bile yetmiyor. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) January 31, 2025

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Açlık sınırı, Aralık 2024’te 21 bin 83 TL’den 2025 yılının ilk ayında 22 bin 131,06 TL’ye çıkarken, 22 bin 104 TL olan asgari ücreti yılın ilk ayından aşmış oldu” şeklinde değerlendirmede bulundu.





TÜRK-İŞ tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Açlık sınırı, Aralık 2024’te 21 bin 83 TL’den 2025 yılının ilk ayında 22 bin 131,06 TL’ye çıkarken, 22 bin 104 TL olan asgari ücreti yılın ilk ayından aşmış oldu. — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) January 31, 2025

'KALAN 11 AY SABİT GELİRLİLER İÇİN MAALESEF ZOR GEÇECEK'

Ekonomist Serdar Pazı, “Açlık sınırında ocak ayında yaşanan artış %5 düzeyine yakın, asgari ücret daha yılın başında geride kaldı, kalan 11 ay sabit gelirliler için maalesef zor geçecek” dedi.





açlık sınırında ocak ayında yaşanan artış %5 düzeyine yakın,



asgari ücret daha yılın başında geride kaldı,



kalan 11 ay sabit gelirliler için maalesef zor geçecek — Serdar Pazı (@SerdarPazi) January 31, 2025

İnan Mutlu, “Türk-İş'e göre ocak ayında açlık sınırı 22 bin 131 TL, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 TL oldu. Asgari ücret daha işçilerin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı... 2025 kabus gibi bir yıl olacak...” ifadeleriyle paylaştı.





Türk-İş'e göre ocak ayında açlık sınırı 22 bin 131 TL, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 TL oldu.



Asgari ücret daha işçilerin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı...



2025 kabus gibi bir yıl olacak... pic.twitter.com/ZyHVt06n01 — inan (@inanmutlu1) January 31, 2025

CHP Milletvekili, Hazine eski Müsteşarı Faik Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aralık ayı sonunda asgari ücret açıklandığında; "Son 5 yılın gerçekleşmeleri, bu asgari ücretin, 2025’in ocak ayında, Daha işçinin eline geçmeden açlık sınırının altına düşeceğini gösteriyor" demiştik.TÜRK-İŞ'in bugün açıkladığı verilere göre ocak ayında; Açlık sınırı: 22 bin 131 TL. Asgari ücret: 22 bin 104 TL. Asgari ücret daha işçinin eline geçmeden, açlık sınırı asgari ücreti geçti...”



