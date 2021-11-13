Ünlü ekonomistten korkutan 'kur' açıklaması

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Türkiye’ye para gelmediğini, artık denizin bittiğini vurgulayarak “Rahip Brunson olayı, Cumhurbaşkanı Sezer’in Başbakan Ecevit’e anayasa kitapçığını fırlatma olayıyla aynıdır” dedi. 2018’de dengesizliğin bir yerde patlayacağının belli olduğunu söyleyen Akat, “Geldiğimiz nokta, mahşerin üç atlısı. Kur sabit kalsa bile enflasyonun yüksek düzeyde kalma eğilimi var. İstihdam yaratmada zorlanıyor. Dış denge sorunu var. 40 satır 40 katır olayıyla karşı karşıyayız.

Kur kopuyor, enflasyon oluyor, işsizlikle mücadele edeceğim desen enflasyon kopuyor. Artık altın çağa dönmek yok. 2022’de Türkiye’nin dış açığını finanse etmesi mümkün olacak mı? Rezervi de yediler” ifadelerini kullandı.

TOPLUM ALDATILDI

İTÜ Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İTÜESAM) tarafından düzenlenen Sagalassos Toplantısının üçüncüsü “Salgın sonrası ekonomik toparlanma: Ne yapmalı?” başlığıyla Kaş’ta başladı. Prof. Asaf Savaş Akat, yaptığı sunumda, artık topluma TL’nin sağlam olduğunu anlatmanın zor olduğunu kaydederek “Parasıyla ilgili bu toplum aldatılmıştır. Nedeni enflasyon sorununu çözememesidir. Toplum bir kez kabul etmiştir dezenflasyonu. Faizi yükseltmekle de eğitimle de bu sorun düzelmeyecek” dedi. Akat’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Kur istikrarsızlığı ile enflasyon ekonominin en önemli yapısal sorunu.

Şu anda yaşadıklarımız 2018 yılının muadilidir. Bunlar faizden çok, Merkez Bankası rezervini yemiş olmamızın getirdiği artçılardır.

Sonuçları ne olursa olsun faiz düşecek. Ona takmışlar.

Acilen cari ve kamu altyapı yatırımlarını kesmesi lazım. Bu parayı en tabandaki hasar görecek halk kesimlerine aktarması gerekiyor.

Türkiye kendi tanımı içinde yani kur açısından krizdedir. Dünya kriz tanımına göre de Türkiye şu an zor bir durumdadır. Hızla krize dönüşme ihtimali epey yüksek patikada seyrediyor. Halk açısından büyük kriz vardır. Dünya tanımında krizi tanımlayan işsizliktir.

Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Emek ise Türkiye’de ihtiyaç analizi yapılmadığını vurgulayarak “Osmangazi Köprüsü’nden geçseniz de Çanakkale Köprüsü’nden geçseniz de vardığınız yer Balıkesir. Maliyetini karşılayabilmek için her gün bu yollardan geçecek 85 bin babayiğide ihtiyacımız var” dedi.