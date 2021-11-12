Dolar tarihi zirvesini yeniledi: 9,99 TL'yi gördü

12 Kasım 2021 Cuma, 19:56

Türk Lirası'ın yaşadığı değer kaybı tüm zamnların rekorunu kırdı. Dolar/TL kuru, 9,99'a ulaşarak en yüksek seviyeıi gördü.

Dolar, saat 19.00-19.01 arasında 9,99'u gördü. Dolar/TL kuru, saat 19.44'te ise 9,98 seviyesinde. Dün 9,97'nin üzerine çıkan dolar/TL bu sabah zirvesini 9,9857'ye taşıdı.



Doların seyrinde son dönemde ABD'de beklentileri aşan ve 31 yılın en hızlı yükselişini kaydeden enflasyon etkili oldu. Türkiye özelinde Kasım ve Aralık ayı için sıkılaşan dış ödeme takvimi ve yaklaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı fiyatlamalarda öne çıktı.

Piyasaların kapanmasından sonra yeniden harekete geçen dolar/TL, saat 18.00 sularında 9.99 rakamını test etti. Dolar/TL'de üst üste gelen rekorlarda Türkiye'de devam eden enflasyon-para politikası endişeleri de etkili oluyor.