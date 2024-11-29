Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den asgari ücret açıklaması: 'Alım gücü geri verilmezse...'

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:23

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:25

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı TV yayınında asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak zam konusunda bir tahminde bulunmayan Eğilmez, 2024 yılı başında asgari ücretin alım gücünün yeniden sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Ekonomi'den alınan habere göre Eğilmez, 2024’te asgari ücretin 17 bin lira seviyesinde olduğunu belirterek, alım gücünün geri verilmesi için yüzde 44-45 oranında bir zam yapılması gerektiğini vurguladı. Eğilmez, alım gücü geri verilmeden yapılan bir zammın anlam taşımayacağını ifade etti.

“ALIM GÜCÜ GERİ VERİLMEZSE ZAMMIN ANLAMI YOK”

Eğilmez, 2025 yılı asgari ücreti için beklentilerini paylaşmaktan kaçınarak, kararın nasıl alınacağını bilmediğini söyledi. Ancak, asgari ücrete yapılması gereken zam oranını şu şekilde açıkladı:

“2024 yılının başında 17 bin lira olan asgari ücretim alım gücü neyse bugün de bunu iade etmediğimiz müddetçe işin doğrusunu yakalayamayız. Yeniden 17 bin liralık bir satın alma gücünü asgari ücret diye verecek şekilde yüzde 44-45 oranında biz zamma denk geliyor. Bunu yapmazsak vatandaşın satın alma gücünü harcamış oluyor. Sonrasında zam yaptık demenin bir anlamı kalmıyor bence.”

Eğilmez, söylediği zam oranının çok zor olduğunu ve reel sektörün bu seviyedeki bir artışı desteklemediğini de sözlerine ekledi.