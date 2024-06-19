Ünlü İngiliz bankasından korkutan tahmin! TL'de kontrollü değer kaybı...
Bir süredir istikrarlı seyreden dolar/TL kurunda ılımlı da olsa yukarı yönlü bir ivme izlenirken, yabancı kurumlar TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğine işaret ediyor.
Barclays analistleri yaz dönemi boyunca Türkiye'de ekonomi yönetiminin Türk Lirası'nda değer kaybına izin verebileceğini öngördü. Analizde 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi de paylaşıldı.
Barclays Türkiye ile ilgili daha önceki analizinde Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükselttiğini belirtmişti.
BloombergHT'nin aktardığına göre, analizde “Körfez bölgesi de dahil olmak üzere EEMEA’daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz” diyen Barclays Türk bankalarının perp tahvillerinde yüksek carry getirisine dikkat çekerek Akbank ve Yapı Kredi perp tahvillerinde alım önermişti.
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