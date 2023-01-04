Ünlü yatırımcı Mobius’tan yeni Bitcoin kehaneti

04 Ocak 2023 Çarşamba, 07:00

2022 kripto para birimleri için zor bir yıl oldu. 1,3 trilyon dolardan fazla kayıp yaşanırken, en büyük dijital para birimi olan Bitcoin yaklaşık yüxde60 değer kaybetti. 2021 yılı kasım ayında 70 bin dolar sınıra kadar yükselen ve 100 dolara kadar tırmanması beklenirken bir anda çökerek bugün 16 bin dolar seviyesine gelen dijital para için farklı öngörüler kafaları karıştırıyor.

Bu konuda en iyi tahminde bulunan ünlü yatırımcı Mark Mobius, yeni bir kehanette daha bulundu. 2022'deki büyük düşüşü nispeten doğru bir şekilde tahmin etmiş olan deneyimli yatırımcı Mark Mobius, Bitcoin'in 10.000 dolara gerileyeceğini tahmin ediyor.

Mobius bu görüşünü ise, merkez bankalarının faiz oranlarını daha da artırması ve Amerikan Merkez Bankası'nın para politikasını daha geniş ölçüde sıkılaştırması nedeniyle ilgili giderek daha azalacağını belirtiyor.

CNBC ile konuşan Mobius, "Faiz oranları yükseldikçe, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin çekiciliği azalıyor" dedi.

Tüm dünyada faiz oranları artıyor ve bu durum yatırımcı güvenini olumsuz etkilemeye devam edecek. FTX platformunun yakın zamanda çökmesi ve eski kripto para birimi gurusu Sam Bankman-Fried'in tutuklanması da ilgiyi azaltıyor.

Borsagundem.com’un yaptığı derlemelere göre, zaman zaman uçuk kaçık görüşler de ortaya atılıyor. ABD'li milyarder yatırımcı Tim Draper , Bitcoin'in yıl sonuna kadar 250.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu seviyeye ulaşmak için Bitcoin'in yüzde 1.400'lük bir ralli yapması gerekiyor, çünkü bugün fiyat sadece 16.700 dolarda, yani son 2 yılın en düşük seviyesine yakın.