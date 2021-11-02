Üretici ile market fiyatları arasındakı fark 4.5 kata çıktı

02 Kasım 2021 Salı, 10:15

Fiyat farkları konusunda her ay değerlendirme yapan Bayraktar’ın geçen ayki açıklamasında bu fark üç kattı. Bayraktar, açıklamasında en fazla farkın yüzde 342.11 ile kuru soğanda görüldüğünü belirtti. Limonda yüzde 334.4, elmada yüzde 272.57, yeşil fasulyede yüzde 267.71, marulda 237.77 fark olduğunu kaydeden Bayraktar, ekimde fiyatı en fazla artan ürünün markette patates, üreticide ise kuru kayısı olduğunu da ekledi.

Gıda fiyatlarının son yıllarda görülmeyen bir şekilde sürekli arttığını söyleyen Bayraktar, fiyat artışlarının maliyete bağlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 200 artarken üre gübresi yüzde 239, DAP gübresi yüzde 159 artmıştır. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyatları yüzde 57, mazot fiyatları yüzde 33 yükseldi. Döviz kurlarındaki dalgalanma da girdi maliyetlerini artırdı. Tarımsal üretim seferberliğine girmemiz gerekiyor.”