Üreticiler fasulye fiyatlarının düşmesinden şikayetçi: 'Maliyeti kıl payı çıkarıyoruz'

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:00

Şuhut’ta kurulan fasulye pazarında tarladan toplanan fasulyeleri satmak için getiren üreticiler kilogram fiyatı 6-7 TL’lere kadar düşen fasulyeden para kazanmadıklarını, maliyetleri kıl payı kurtardıklarına dert yakındı.

GÜBRE FİYATI 140 LİRADAN 650 LİRAYA ÇIKTI

Fasulye üreticisi Bayram Akgün konuyla ilgili olarak, "Fasulye günden güne düşüyor. Sıcakta işçiyi bulamıyoruz. Fiyatlar geri çekiyor zaten sıcaktan kurumaya başladı. 15 gün sonra herkes fasulye aramaya başlayacak. Fasulye 6 liraya kadar düştü. Maliyeti yüksek geçen sene aldığımız geçen sene 140 liraya aldığımız gübre bu sene 650 liraya kadar çıktı. Şu anda para kazanmak zor işçi gübre masrafları zor kurtarıyor" dedi.

Fasulye üreticisi Kamil Korkmaz ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Piyasa her geçen gün düşüyor. Şu anda 6 liraya kadar fiyatı düştü. Sonu ne olur bilmem" dedi.