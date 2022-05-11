Üretim düşmeye devam ediyor

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:06

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını 15 mayıstan itibaren geçerli olmak üzere 7,50 TL/Litre olarak belirledi. Çiğ süte yapılan zammın nihai ürünlere yüzde 30 zam olarak yansıması beklenirken market raflarında süt ve süt ürünü fiyatları 15 mayıstan önce yükselmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Mart 2022’ verilerini yayımladı. Süt üretiminde ciddi düşüşlerin olduğu kayda geçti.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 49,6, ayran üretimi yüzde 18,8, yoğurt üretimi yüzde 6,6 artarken; içme sütü üretimi yüzde 14, toplanan inek sütü miktarı yüzde 4, inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azaldı.

İNEK SÜTÜ MİKTARI YÜZDE 3 AZALDI

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 57,1, ayran üretimi yüzde 25,8, yoğurt üretimi yüzde 2,1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 10,1, inek peyniri üretimi yüzde 6 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3 azaldı. Bir önceki ay 789 bin 288 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mart ayında yüzde 8,7 artarak 857 bin 789 ton oldu.

Bir önceki ay 118 bin 787 ton olan içme sütü üretimi mart ayında yüzde 5,3 artarak 125 bin 84 ton olarak gerçekleşti.