25 dönüm araziden aldığı mahsulün 5 tonunu bedava dağıttı...

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:43

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:43

Karadeniz Ereğli Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman ilçeye bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi ile Soğanlıyörük Köyü'nde toplamda 25 dönüm arazide bu yıl ilk kez patlıcan üretimi gerçekleştirdi. Yalman geçen ay mahsul almaya başladıkları patlıcanların üretim fazlası yaklaşık 5 tonunu vatandaşa ücretsiz olarak dağıttı.

Yalman, Ereğli'de sadece sanayi değil tarımın da yapılabildiğini göstermek için patlıcan üretimine başladıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.

"ÜLKEMİZİN DURUMU BELLİ"

Bir kamyon patlıcanı halka ücretsiz dağıttıklarını söyleyen Yalman, ''Satabildiğimizi satıyor, kalanı vatandaşa ücretsiz veriyoruz. Yeterki vatandaşımız faydalansın, ülkemizin durumu, ekonomik sıkıntılarımız belli. Alan var alamayan var. Patlıcanını alsın kurutsun kışlık yiyeceğini yapsın diye böyle bir hizmet sunduk" şeklinde konuştu.

"TARLALARIMIZIN YÜZDE 80'İ BOŞ"

Karadeniz Ereğli Ziraat Odası Başkanı Zafer Yalman'ı örnek çalışmasından dolayı tebrik eden üreticilerden İsmet Koç ise üretimin daha da artırılmasını temenni etti ve ardından şöyle konuştu:

“Bugün bin kişiye ücretsiz 5 ton patlıcan dağıttık. Pazarda patlıcan 30-40 lira, biz tarlada 20 liradan sattık. Fazlalığını da vatandaşımıza hayrına ücretsiz verdik. İnşallah seneye biber, domates, soğan, sarımsak üreteceğiz. Tarlalarımızın yüzde 80'i boş, yazıktır günahtır. Gelin beraber üretelim, beraber yiyelim. Hem Türkiye kazansın, hem biz kazanalım, hem Ereğli halkı kazansın.”