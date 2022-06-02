Üst üste gelen zamlara karşı tüketici dernekleri, eylem düzenleyecek
Tüketici Dernekleri Başkanı Turhan Çakar, “Bu zamlarla yaşanmaz” derken TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafa özel elektrik tarifesi çıkarılmalı” dedi. Çiftçi Sendikası Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu ise “Gıda kıtlığı konuşulurken üretimi bırakın deniliyor” diye konuştu. Tüketici derneklerinin miting yapması bekleniyor.
Zamlar çiftçiden esnafa toplumun her kesiminin tepkisini topladı. Daha önce zamlara karşı basın açıklamaları yaptıklarını hatırlatan Tüketici Dernekleri Başkanı Turhan Çakar, “Şimdi daha geniş kapsamlı miting gibi etkinlik planlıyor ve bunun için sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile görüşüyoruz. Bu zamlarla yaşanmaz oldu” diye konuştu.
ESNAFA ÖZEL TARİFE
Hem enflasyonla mücadele için sabır dilenirken hem de zam yapılmasının çelişkili olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf zaten dolabını açmaya korkuyordu, artık hiç açamaz. Bu zamlar aldığınız bütün ürünlere yansıyacaktır. Acilen esnafa özel elektrik tarifesi çıkarılmalıdır. Bizim ticarethane tarifesi, sanayiden daha pahalı, bu haksızlıktır” dedi.
Çiftçinin zaten fatura ödeyemediğini borçlandğını söyleyen Çiftçi Sendikası Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu ise “Bu zamlar borcumuzu daha da katlar. Gıda kıtlığının konuşulduğu bu günlerde resmen üretimi bırakın deniliyor çiftçiye” dedi.
Esnafın dondurma satamadığını söyleyen Tekel Bayileri Platformu Yöneticisi Önder Tabakçı ise “Esnaf entübe oldu. Ciddi iflaslar bekliyoruz, hepimizi zincirlere kasiyer yapacaklar” dedi.
DÜNYA VATANDAŞINI BÖYLE KORUYOR
Türkiye’de son bir yıl içerisinde benzine yüzde 235, motorine ise yüzde 250 oranında zam geldi. İthalata bağımlılık nedeniyle hükümetin fiyat artışlarına devam etmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada da akaryakıt fiyatları sürekli artış halinde. Ancak ABD, Almanya gibi ülkelere aşırı artan fiyatlara karşı tüketicilerini korumak için önlemler alıyor. ABD’nin New York eyaletinde artan yakıt fiyatlarına karşı 31 Aralık’a kadar benzinden alınan vergi askıya alındı. Öte yandan Almanya’da ise üç ay boyunca toplu taşımaya aylık 9 Avro fiyat sınırı getirildi. Benzinde de yakıt vergisi üç ay için litre başına ortalama 30 sent düşürülerek 2 Avro’nun altına indi.
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