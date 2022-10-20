Uzel işçilerinin hakları için verdiği mücadele anlaşmayla sonuçlardı

20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Uzel Makina işçileri, ekonomik kriz ve aile içi anlaşmazlık nedeniyle 2008’de üretimini durduran, 2012 sonunda ise iflası verilen şirketin fabrikası önünde 773 gündür tuttukları çadır nöbetini başarıyla sonuçlandırdı.

Yıllarca bu fabrikaya emek veren işçiler, ücret ve tazminat hakları için örgütlü oldukları Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde İstanbul Rami’deki Uzel Makina Fabrikası önünde direniyordu. Bu direniş sonucu tüm taleplerinin kabul edildiğini duyuran Nakliyat-İş Sendikası Başkan Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işçilerin hak ettiği ödemelerin kısa sürede gerçekleştirileceğini vurguladı. Cumhuriyet’in sorularını da yanıtlayan Küçükosmanoğlu, süreçle ilgili şunları anlattı:

KISA SÜREDE ÖDEME

“Uzel Makina’nın bulunduğu arsa 2019 yılında Vera Varlık tarafından alındı. Vera Varlık ve Rams-city ile birlikte görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda Uzel Makina işçilerin talepleri kabul edildi. Direniş ve mücadelemizin sonucunda işçilerin tazminatları ödenecek. Önümüzdeki hafta ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemeler yapıldıktan sonra direnişin sembolü olan çadırı da oradan kaldıracağız. Bu mücadele bir bakıma sermaye sınıfına karşı ve sarı sendikacılığa karşı yürütülen bir direnişti. İşçiler 15 yıldır süren hak gaspına karşı mücadele etti. Türkiye işçi sınıfı tarihinde önemli bir yeri olan bir direnişe dönüştü. 773 gün geceli gündüzlü, pandemi koşullarında dahi direniş sürdü. Direnen Uzel Makina işçilerine hayırlı olmasını dilerim.”

19 yıllık Uzel Makina işçisi olan, Uzel Makina İşçi Komitesi Başkanı Suat Bektaş ise şu vurguyu yaptı: “İstediğimiz şartları kabul ettiler, söz verdiler. Ödemelerin yapılmasını bekliyoruz.”