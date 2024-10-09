Uzman isim açıkladı: Çin'in Türkiye'yi şikâyet etmesi anlama geliyor? DTÖ'den beklenen karar ne?

Yayınlanma: 09.10.2024 - 18:11

Güncelleme: 09.10.2024 - 18:11

Eski Dünya Ticaret Örgütü Müzakerecisi Şahin Yaman, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ek gümrük vergilerini ve diğer kısıtlamaları korumacı bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Yaman, Çin'in bu durumla ilgili şikâyetini Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıması üzerine düşüncelerini paylaştı.

Bloomberg HT’ye konuşan Yaman, "Türkiye’nin aldığı önlemler, ABD’nin seçimleri öncesinde hızlanan ticaret savaşlarında ekonomik açıdan Atlantik, NATO ve Batı ittifakıyla birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Çin Halk Cumhuriyeti, uygulanan vergiye yönelik bir danışma süreci başlatarak Dünya Ticaret Örgütü’nün ilk mahkeme organı olan ‘Anlaşmazlıkların Halli Organı’ndan en azından kendilerine yönelik meşru bir hukuki karar alacaklarına inanıyor ve bu durumu ortaya koymaya çalışıyor. Büyük ihtimalle de böyle bir sonuç çıkacak. Ancak ‘Temyiz Organı’nın işlevsiz hale gelmesi nedeniyle buradan etkili bir sonuç almak mümkün görünmüyor” dedi.

YERLİ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİ

Yaman, piyasada Çin’in egemenliğine dikkat çekerek, “Çin kaliteli ve uygun fiyatlı araçlar üretebiliyor. Avrupa Birliği ve ABD artık bu rekabete giremediği için, Dünya Ticaret Örgütü hukuk mekanizmaları bu bloklar tarafından devre dışı bırakılarak kaotik bir küresel ticaret ortamı oluşturuluyor” şeklinde konuştu.

Yaman, “Eğer yasaklayıcı bir tarife uygularsak, bu Çin’den ithalatı azaltabilir; ancak bu kesinlikle yerli üretimimizi korumaz. Çin’e uygulanan vergi, Avrupa firmalarının kârlılıklarını artırırken, kendi firmalarımızı koruyamıyoruz” diye belirtti.

Son olarak, Çin’in bu hareketini yalnızca bir sinyal olarak değerlendiren Yaman “Böyle bir çatışma olmasa, yalnızca Çin’den değil, Vietnam, Japonya ve Güney Kore’den Türkiye’ye daha fazla yatırım gelmesini isterdim; ancak mevcut durum bunu zorlaştırıyor” dedi.