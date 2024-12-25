Oytun Erbaş'ın 'asgari ücret' yorumu pes dedirtti: 'Fakir hayat en sağlıklı hayat'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 25.12.2024 - 10:26

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıkladı. 2025 yılı asgari ücret tutarı 22 bin 104 TL oldu.

Yeni rakama sosyal medyadan farklı tepkiler gelirken bir yorum da Pr. Dr. Oytun Erbaş'tan geldi. Oytun Erbaş 'Fakir hayat en sağlıklı hayat' cümlelerini kullandı.

ERBAŞ'IN 'ASGARİ ÜCRET' YORUMU TEPKİ ÇEKTİ

Açıklanan 'sefalet ücreti'ne tepkiler yağarken; Prof. Dr. Oytun Erbaş da TV100'den Buket Aydın'ın konuğu oldu, asgari ücrete dair görüşlerini açıkladı.

30 metrekare karavanda yaşayan kişileri örnek gösterek cümlelerine başlayan Erbaş, 'onun amacı adam olmak' dedi ve ekledi:

"Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok."

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYAT"

"Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki" diyen Erbaş, "Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat" ifadelerini kullandı.

"KENDİ HAYATLARINI ASGARİ ÜCRETE GÖRE ORGANİZE ETSİNLER"

"Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler" diyen Erbaş şöyle konuştu:

"Sonuçta ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de bu dinamik içinde adapte olmanız gerekiyor. Benim arabam yok...Ayakkabılar, yüz tane alsam ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda iki lahmacun yeniyor. Üçüncüsünü yemiyorum ben."