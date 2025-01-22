Uzmanlar açıkladı: Trump Coin'deki yükselişin sebebi ne?

Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:25

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:25

Donald Trump, 47. ABD Başkanı olarak yemin etmeden kısa bir süre önce, 17 Ocak’ta kendi şaka coin'i olan "$TRUMP" adlı meme token'ını piyasaya sürdü. Token piyasaya 7 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla giriş yaptı ve 24 saat içinde 75 dolara kadar yükseldi. Coinbase verilerine göre bu hızlı artış sonucunda dolaşımdaki coin’lerin toplam değeri 14 milyar doları aştı.

MELANIA’NIN KRİPTO HAMLESİ DENGEYİ BOZDU

Donald Trump’ın eşi Melania Trump ise 19 Ocak’ta yani Trump'ın başkanlık yemininden bir gün önce, "$MELANIA" adında kendi kripto parasını piyasaya sürdü. Ancak bu hamle $TRUMP'ın değerinin yarı yarıya düşerek 7 milyar dolara gerilemesine neden oldu. Şu anda ise $TRUMP'ın değeri toparlanarak 54 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

MEME COIN’LERİN AMACI

$TRUMP ve $MELANIA gibi token’lar Bitcoin gibi bir para biriminden ziyade tarihi bir olayı temsil eden dijital hatıra niteliği taşıyor. Kripto dünyasında bir yenilik olarak görülen $TRUMP’ın hızlı yükselişi yatırımcıların ilgisini çekse de, uzmanlar bu tür token’ların daha çok birer koleksiyon ürünü olduğunu vurguluyor.

Trump’ın piyasaya sürdüğü 200 milyon token’ın yüzde 80’ine sahip olması, bu girişimin esas amacının başkanlık sonrası maddi kazanç sağlamak olduğu yönünde eleştirilere neden oluyor.

UZMANLARDAN UYARILAR

Kripto uzmanı Glen Goodman, Daily Mail'e verdiği demeçte, bu tür token’ların yatırım amacıyla değil, koleksiyon amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Goodman, "Bu token’ler, geçmişte popüler olan sigara kartları gibi birer koleksiyon objesi. Bugün ilgi görebilirler ama uzun vadede değer kaybetmeleri muhtemeldir" dedi.

Goodman ayrıca, Trump’ın popülaritesindeki olası bir düşüşün, meme coin’lerin değerini hızla azaltabileceğine dikkat çekti:

"Trump şu anda dünyayı fethetmiş gibi hissedebilir, ancak popüler olmayan kararlar ya da görevden ayrılması, meme coin’lerin değerini ciddi şekilde etkileyebilir."

$TRUMP’IN BAŞARISI $MELANIA’YA ULAŞMADI

$TRUMP piyasaya hızlı bir giriş yaparken, Melania’nın kripto para girişimi aynı ilgiyi göremedi. $MELANIA, 7 dolardan işlem görmeye başlayarak kısa sürede yüzde 40 artışla 10 dolar seviyelerine yükseldi.

Uzmanlar, $TRUMP’ın bu başarısını Trump’ın MAGA (Make America Great Again) hareketiyle olan güçlü bağlarına dayandırıyor. Glen Goodman, "Trump, güçlü bir ikon olarak görülüyor. İnsanlar onun coin’ini dijital cüzdanlarında bulundurmayı prestij olarak görüyor. Melania daha zarif bir figür olsa da, aynı ikonik etkiyi yaratamıyor" ifadelerini kullandı.