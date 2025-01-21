Dünyaca ünlü kripto borsası Coinbase Türkiye'de faaliyet hazırlığında!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 16:58

Güncelleme: 21.01.2025 - 16:58

Donald Trump'ın başkanlığıyla kripto paralara olan ilgi yeniden artarken, trilyonlarca dolarlık yatırım bu alanda tutuluyor. Türkiye, sahip olunan hesap sayısı bakımından dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

2024 yılında dünya genelindeki kripto para yatırımcı sayısı, yüzde 33 artışla 562 milyona ulaşırken, Türkiye bu alanda nüfusuna oranla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’YE YATIRIM PLANI

İsviçre'deki Davos'ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Türkiye'ye açılma planlarını duyurdu. Armstrong, kripto para borsasının ancak gerekli izinler alındıktan sonra faaliyete geçebileceğini belirtti.

FAALİYET TARİHİ BELİRSİZ

Armstrong, Türkiye'deki faaliyetlerine başlama konusunda istekli olduklarını ancak lisans sürecinin tamamlanmasını bekleyeceklerini ifade etti. "Faaliyet iznimizi aldığımızda Türkiye’de çalışmalarımıza başlayacağız. Ancak bu yıl olur mu, bilemiyoruz; iznin ne zaman verileceği önemli." dedi.