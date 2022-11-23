Uzmanlar küçük yatırımcıyı uyardı: 'Borsada çok canlar yanacak'

23 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

İktidar kanadının borsa yönlendirmesi devam ediyor. Daha önce Hazine ve Maliye bakanının yurttaşları yönlendirmesi ve ardından gelen düşüşün yaraları sarılmamışken şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) devreye girdi. MHP Başkanı Devlet Bahçeli dün borsadaki yükselişle övünerek “Bu yükseliş daha da sürecektir” dedi. Ekonomistler yükselişin, borsadaki şirketlerin başarısından çok yatırımcıların alternatifsizliğinden olduğunu söylerken siyasetçilerin borsa ile övünmeleri ve yönlendirmeler yapmalarını güvenilirliği zedeleyici bir durum olarak değerlendirdi.

"YABANCI ÇIKIŞI ÇALKALANDIRDI"

İsmini vermek istemeyen bir borsa uzmanı ekonomist şöyle konuştu:

“Borsa da devlet eliyle desteklenir oldu. Küçük yatırımcının işi çok zor. Politikacıların borsa ile övünmesi yeterince abes bir şey. Koskoca Borsa İstanbul’u kripto para borsalarına çevirdiler. Çok canlar yanacak.”

Borsa endeksindeki yıllık yüzde 175 artışın gayri resmi enflasyon rakamlarına yakın olduğunu söyleyen Doç Dr. Evren Bolgün, bazı hisselerin yüzde 1080’i bulan kârlar getirmesinin de küçük yatırımcıyı cezbettiğini söyledi.

Borsadaki ortamın manipülasyona çok açık olduğunu belirten Bolgün, “Bu yıl 700 bin bireysel yatırımcı girdi. Bunun yanında yabancı yatırımcı oranı yüzde 30’un altına geriledi. Yabancı yatırımcı demek kurumsal, uzun vadeli yavaş hareket eden yatırımcı demek. Oysa yerli bireysel yatırımcılar panik satışlarına çok açık bu da ani iniş çıkışlara sebep oluyor” diye konuştu.

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise “100 liradan 150 liraya çıkan hisse için ‘neden 200 liraya da çıkmasın’ diye düşünülüyor. O şirketin yatırımları, ürünleri göz ardı ediliyor” dedi. Kozanoğlu yatırımcının neden borsaya kaydığını ise şöyle anlattı:

“Ekonomideki tüm dengelerin bozuk olduğu bir dönemde borsadaki bu yükseliş ekonomi bilimi ile açıklanamaz. Tek açıklama alternatifsizliktir. Enflasyon oranında ve üstünde getiri sağlayan bir konut yatırımı bir de borsa var. Parası yeten ev alıyor. Ona parası yetmeyen de borsaya giriyor.”

HOCALARDAN UYARILAR

- Prof. Dr. Bilsay Kuruç: “Dünya borsaları hızla daralırken İstanbul Borsa’sındaki balon şişmeye devam ediyor. Küçük yatırımcı balonlardan kaçmalı.”

- Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: “Hissedeki yükselişten önce şirketin yatırımları ve üretimlerine bakılır.”

- Prof. Dr. Cem Başlevent: “Fiyatları aşırı şişmiş hisseler var, bunlar iyi analiz edilmeli ve uzak durulmalı. Özellikle seçim sonrası büyük düşüşler yaşanabilir.”

- Prof. Dr. Veysel Ulusoy: “Şu anda borsaya girilmesini doğru bulmuyorum. Büyük yönlendirmeler yapılıyor, bunları yapanlar da suç işliyor”

- Prof. Dr. Şenol Babuşçu: “Borsaya girenlerin yarısı hisse aldığı şirketin ne iş yaptığını bilmiyor. Yüzde 99’u mali bilanço okumuyor”

- Doç. Dr. Evren Bolgün: “Yurttaş borsada geçmişteki getirinin gelecekte devam edeceğini düşünerek hareket etmemeli”