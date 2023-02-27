Uzun menzilli Skywell geldi

Dünyada elektrikli otobüs/minibüs, iş makinesi ve ticari araç sektörlerinde faaliyet gösteren Skywell 2020'de tanıttığı ET5 modelinin iki yeni versiyonunun satışına başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:42
Uzun menzilli Skywell geldi
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Skywell, elektrikli SUV modeli ET5’in iki yeni versiyonunun satışına başladı.

85.96 kwh’lık yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, WLTP verilerine göre şehir içinde 646 km’ye kadar menzil sunmasıyla dikkat çeken iki yeni versiyondan ET5 Long Range Legend’in fiyatı 1.499.000 TL’den, ET5 Long Range Exclusive’in de fiyatı 1.899.000 TL’den başlıyor.

Skywell Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Kısa sürede Türkiye pazarında kabul gören Skywell, 2022’de 1 150 adetlik sipariş adedine ulaştı. Özellikle 2022’de yaşanan global lojistik problemlerinden kaynaklı yıllık teslimat hedefimizi revize ettik. 2023 yılı hedefimizi, 2 bin 500 adet olarak belirledik. Aralıksız sürdürdüğümüz sevkıyatlarımızla araç bulunabilirliği için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.


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