Vakıf Katılım'da sermaye artışı tescil edildi
Vakıf Katılım'ın sermayesini 5 milyar TL artırma kararının tescil edildiği bildirildi.
Vakıf Katılım'ın sermaye artışı kararı onaylandı.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bankanın 9,64 milyar TL olan sermayesinin 5 milyar TL TL artırılmasına ve böylece 16,1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesinin 14,64 milyar TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan kararın 24 Şubat tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Ölü ve yaralılar var!
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Süleyman Soylu, taraftarları tehdit etti
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!