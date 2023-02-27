Vakıf Katılım'da sermaye artışı tescil edildi

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 17:54

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 17:54

Vakıf Katılım'ın sermaye artışı kararı onaylandı.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre bankanın 9,64 milyar TL olan sermayesinin 5 milyar TL TL artırılmasına ve böylece 16,1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayesinin 14,64 milyar TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan kararın 24 Şubat tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği ifade edildi.