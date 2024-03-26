Vakıfbank 700 milyon doları aşan dış kaynak sağladı
Vakıfbank 350 milyon Euro ve 330 milyon dolarlık DPR seküritizasyonu işlemi gerçekleştirdi.
Kamu bankalarının dış kaynak işlemleri devam ediyor.
Vakıfbank, 350 milyon Euro ve 330 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon doların üzerinde Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, seküritizasyon 6 farklı işlemde, en az 2 yıl geri ödemesiz dönem içeren toplam 5 yıl vadeli, euro ve dolar olmak üzere iki dilimden oluştu.
İşlemlerin maliyetleriyle ilgili ayrıntı verilmedi.
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