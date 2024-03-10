VakıfBank, derbide Eczacıbaşı'nı devirdi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasındaki derbide VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.
Bu sonuçla Vakıfbank 24. maçında 22. galibiyetini aldı. Eczacıbaşı ise 2. kez yenildi. İki takımın da puanları 64'te eşitlendi.
Müsabakada sakatlanan Jack-Kisal oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Gray, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Aybüke Özel, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Yaprak Erkek, Yasemin Yıldırım)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zeynep Demirel (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Van Aalen)
Setler: 18-25, 22-25, 23-25
Süre: 85 dakika (24, 30, 31)
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski futbolcu Dani Alves'in intihar ettiği iddia edildi
- 'Sen önemlisin ama senin sağlığın daha önemli...'
- Oy farkı açıldı!
- İşte son İstanbul anketinin sonuçları...
- 'Kızım az kendine gel ya'
- Kar yağışı etkili olacak!
- Erdoğan'ı adaylığı anayasal hakkıdır...
- Zorlu'dan açıklama geldi
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Trafik kazası süsü verildi, cinayet olduğu ortaya çıktı