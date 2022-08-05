Van Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 140 fabrikadan 40’ı şalter indirdi

05 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

Van Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan fabrikaların enerji maliyetlerindeki yüksek artıştan dolayı maliyetlerin altında ezilip kaldığını vurgulayan Van Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (VOSİAD) Şemsettin Bozkurt, “140 fabrikası bulunan organize sanayi bölgesinde 40 fabrika kapandı” dedi.

Kalanların kapanmaması için elektrik, doğalgaz ve kredi desteği talep eden Bozkurt, Türkiye’nin en katma değerli medikal ürünleri üreten tesisin kapısına 1.5 ay önce kilit vurulduğu aktararak şöyle devam etti:

MAKİNE SESİ YOK

“Firma yetkilisiyle görüştüm. Bunun nedeni olarak bana ‘Türkiye’deki yüksek enflasyon süreci’ cevabını verdi. Sanayiyi gördüğünüzde içinizi acıtan bir görüntü var. Maalesef fabrikaların çark sesleri, işçilerin, çekiç ve makine seslerini duymak neredeyse imkânsız.

Daha önce de en yüksek teknolojik üretim yapan mermer fabrikamız kapanmıştı. 35 bin metrekare 50 milyon dolarlık yatırım bugün çalışmıyor. Sağlı sollu bütün fabrikalara baktığınızda hiçbiri doğru düzgün üretim yapamıyor. Bir boru fabrikamız da çok kısa süre önce küçük bir finansal ihtiyacı karşılamadığından dolayı kapandı. Yine un fabrikalarımız yerle yeksan edilerek bazıları kapatıldı.”

Ayrıca halen çalışan tesislerin de kapasite azalttığını belirten Bozkurt, kredi konusunda ise şuna dikkati çekti: “Kamu bankaları özel sektöre finans sağlamıyor. Krediye ulaşımda sanayicilerin önündeki torpil ve benzeri engellerin kaldırılması gerekli. Aksi halde kriz giderek derinleşecek her kesim bundan etkilenecek.