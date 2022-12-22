Vedat Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Cumhuriyet tarihinin hem TL hem Dolar bazındaki en yükseği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 asgari ücretinin 8 bin 506 lira belirlenmesine ilişkin olarak, "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de Dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 20:40
Vedat Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması: Cumhuriyet tarihinin hem TL hem Dolar bazındaki en yükseği
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Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin 8 bin 506 lira olduğunu açıkladı.

Açıklanan rakamın ülkenin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumlu olduğunu söyleyen Erdoğan, “Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" dedi.

Çalışan ve işveren ortak rakamda uzlaşamadığı asgari ücret toplantısına TÜRK-İŞ temsilcileri katılmadı.

Bakan Bilgin, 2002'den bu yana asgari ücret tablosunu paylaşarak, "Cumhuriyet tarihinin hem TL hem de Dolar bazındaki en yüksek asgari ücreti hayırlı olsun" dedi. 


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