Veliler masraflar altında ezildi... İşte eğitimde 'hiperenflasyon' gerçeği!

14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:09

Uzun yaz tatilinin ardından okullar haftabaşında açıldı. Yüksek enflasyonla birlikte artan eğitim masrafları ise gündem olmaya devam ediyor. Ortalama eğitim harcaması önceki döneme göre yüzde 156 artış gösterirken temmuz ayında ücretlere yapılan zam oranı ise bunun çok altında kaldı. Durum bu olunca milyonlarca veli eğitim harcamaları altında ezildi.

PayTR’nin okula dönüş döneminde yapılan harcamalara ilişkin verileri açıkladı. 6 Ağustos-11 Eylül 2022 tarih aralığını kapsayan verilere göre, alışverişlerde bir önceki yıla oranla işlem hacminde yüzde 123 artış görülürken, işlem adedinde ise yüzde 13 azalma görüldü. Ortalama sepet tutarında ise önceki yıla kıyasla yüzde 156 artış gerçekleşti ve ortalama harcama tutarı 517 lira oldu.

KIRTASİYE HARCAMALARINDA YÜZDE 144 ARTIŞ

Genel harcamalar adet bazında azalış gösterse de, kırtasiye ve okul gereçleri kategorisinde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 42’lik bir artış yaşandı. Kırtasiye ve okul gereçleri kategorisinin işlem hacmindeki artış ise yüzde 144 oldu. Okul ve eğitim hizmetlerindeki işlem hacmi oranındaki artış ise yüzde 373 olarak gerçekleşti.

Harcamaların yüzde 87’si kredi kartıyla, yüzde 8’i debit kartla, kalanı ise diğer ödeme yöntemleriyle yapıldı. Geçtiğimiz yıla göre işlem hacmi bakımından kredi kartı kullanımında yüzde 203 artış gerçekleşti. Kredi kartıyla yapılan harcamaların ortalama sepet tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 artarak 736 TL oldu.

'HARCAMALAR YAKLAŞIK ÜÇ KAT ARTTI'

PayTR CEO’su Tarık Tombul, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bu yılın verilerine baktığımızda okula dönüş döneminde yapılan harcamaların adet bazında azalsa da, tutar bazında yaklaşık üç kat arttığını görüyoruz. Pek çok sektörde olduğu gibi kitap ve kırtasiye sektöründe de fiyat artışlarının etkisi rakamlara yansıyor. Tüketicilerin alışverişlerinde kredi kartı kullanımının da iki kat arttığı görülüyor. Bu durum nakit harcama limitinin azalmış olabileceğini gösteriyor” dedi.