Vergi 2 bin kişiyi işsiz bırakacak

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

Yılbaşında gümrük vergilerinin yüzde 8’den 12’ye çıkarıldığı paslanmaz çelikle ilgili Posco Assan TST’nin talebiyle başlatılan antidamping soruşturması sonrası vergilerin yüzde 25’e çıkartılması gündemde.

Üreticiler, vergilerin yükselmesiyle çalışanların yüzde 70’nin yani 2 bin 100 kişinin işini kaybedeceği, fabrikaların kapıya kilit vuracağı uyarısı yaptı.

Sektör Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Kahramanmaraş’ta ana hammaddesi paslanmaz çelik olan 50’den fazla mutfak eşyaları üreticisi var. Kentte faaliyet gösteren mutfak eşyaları üreticileri ile bir araya geldik.

Görgel Metal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Görgel, “Bir firma istedi diye yüzlerce firma batma noktasına gelecek. Eğer gümrük vergisi konuşulduğu gibi yüzde 25’e çıkarsa ürettiğimiz ürünler satış raflarında yüzde 25-30 zamlanır. Biz Çin’den 100 TL’ye değil, Posco Assan TST’den 110 TL’ye paslanmaz çelik almaya razıyız. Ancak daha fazla fiyata satmak istiyorlar” dedi.

ÜRETİM DURUR

Nef Madeni Eşya firmasının ortağı Cenk Toktay, paslanmaz çeliğin ham fiyatının Türkiye’de 2 bin 600 dolar seviyelerinde olduğunu kaydederek “Çin’de aynı ürün 1700 dolar. Buna rağmen ihracatta rekabet etmeye çalışıyoruz. Konuşulan ek vergiler getirilirse paslanmaz çeliğin ton fiyatı 3 bin 200 dolara çıkacak. Hem ihracat pazarlarını kaybedeceğiz hem de iç piyasada ürünlerimiz zamlanacak. Bu durum yaşanırsa üretme şansımız kalmayacak” açıklamasını yaptı.