Vergi kültürü

20 Temmuz 2024 Cumartesi

Farkındayım çok Polat iddianamesini yazdım. Dilan-Engin Polat ailesi ile ilgili yargılama sürecini takip ediyorum.

Savcılık makamı iddianamesini yazdı. İddianame ile ilgili durumu bir önceki yazımda yazmıştım. İddianame yazıldıktan sonra da MASAK ana raporu dosyaya eklendi.

Bu süreçte ilk gözaltılar yapıldığında MASAK ön raporu yeterli görülmüştü ve katıldığım televizyon programında MASAK raporu olmadan yapılan bir tutuklama yanlıştır demiştim. Nihayetinde MASAK raporu yeni sunuldu dosyaya.

İlginç bir süreç yaşanıyor. Savcının tahliye istediği bazı sanıkları mahkeme tahliye etmedi. MASAK raporunu inceliyorum şu saat itibari ile gece uyumadan incelemeye devam ettim ancak 264. sayfaya gelebildim. Ancak medyada çıkan haberleri gördüm. 909 sayfalık bir kitabın okunması normal şartlarda kaç gün sürer ki bahsettiğim bir mali rapor. Saatler içerisinde okunmuş ve kanaat belirtilmiş. Sanırım artık yaşlanıyorum!. Bu raporu mahkeme baz alırsa davadan tutuklu olan bazı sanıkların hemen tahliye edilmesi ve tutuksuz yargılamasının yapılması gerekir.

Rapora geçelim...

MASAK raporunda kayıt dışı para var ancak kaynağı belli, bu da kara para değil. Sistemdeki paranın da iddia edildiği gibi sanal bahisten elde edildiğine dair bulgu yok. Örgüt tespit edilememiş yapılan işlemler aile şirketi içerisindeki işlemler diye belirtilmiş.

Yasadışı bahisi yasal bahis şirketlerine, yasa dışı soğuk cüzdanı yasal kripto para şirketlerine soran “Vallahi Billahi Tillahi kayıt dışı para ve ama karapara değil” minvalinde rapor hazırlayan “vergi” müfettişlerinin yazdığı rapordan karapara tespit edilmesini beklemek aşırı saflık olur. Tabii bunu okumasını yapabildiğim 264 sayfaya göre belirtiyorum. Raporda iddia edilen kara para aranmış bulunamamış. Aslında raporun üç aşağı beş yukarı nasıl çıkacağını ailenin avukatlarından raporun çıkmasından aylar önce ekranlarda dinledik. Sahte fatura kesilmesini, sahte fatura kullanımını, çift defter tutulmasını kuşku götürmez şekilde tespit etmiş. Bakın sahte fatura 500 milyon TL, kendi aralarındaki sahte fatura 170 milyon TL, fatura kesmeyip kayıt dışı tuttukları tespit edilen rakam 500 milyon Türk Lirası!

Sadece Polat şirketleri değil. Şubelerden bazılarında da kayıt dışı para tespit edilmiş. Mesela Ankara şubesinde kayıt dışı 22 milyon TL kayıt dışı para tespit edilmiş ve el konulmuş ve diğer şubelerde de var demiş. Raporu okudukça aklıma takılan sorular var. Mesela raporda 350 bin Avronun önce şirkete sonra Engin Polat’a, sonra yine şirkete gönderildiği belirtiliyor. Ancak bunun kaynağı “Varlık Barışı” sorulamıyor. Zaten Engin Polat’ın kişisel hesabından yaptığı ödemeler ile ilgili çok tespit yapılmış. Hatırlayamadıkları olmuş hatırladıklarını söylemiş. Çoğu ödeme kayıtsız işlemler için. Eve gelen tadilatçı, şirketlere iş yapan mühendis, estetik ameliyat yapan doktor hepsi açıktan kayıt dışı para almış. Engin Polat bir de sürekli herkese şahsi borç vermiş...

Dilan Polat’ın sahibi olduğu şirketler ile ilgili vergi suçları tespit edilmiş ancak Engin Polat bütün suçları üstlenmiş. Bu nedenle Dilan Polat hakkında tespit yapılmamış.

Şirketler ile ilgili vergi matrah artırımı yapılmış ancak artırım yapılamayan 2023 yılındaki işlemler için Engin, Sezgin Polat, Ahmet Gün dahil 4-5 kişi hem para cezası hem hapis cezası alacak ki bunlar dava dosyasına sunulan 4 raporda da sabit halde.

Yine Masak raporunda Engin Polat’ın kripto varlıkları çıkarılmış. İddianamedeki soğuk cüzdan ile para taşınıyor iddiasını Masak yetkilileri yasal kripto firmalarına sorarak araştırmış galiba. Gülmeyin bak vallahi rapordan yazıyorum.

Engin Polat’a ait Paribu adlı kripto para hesabındaki dökümler yazılmış. Döküm listesinde başka kripto hesaplardan gelen döviz tutarları var. Bir kripto hesaptan dolar gelmiş. 6 dakika sonra gelen parayı hesabına almış. Yine bir hesaptan para gelmiş yine dakikalar sonra hesabına almış. Mesela bununla ilgili açıklama yok. İlerleyen kısımlarda olur mu göreceğiz. Ancak gönderen kripto hesabı kime ait çıkarılması gerekiyor.

İncelemeye devam ediyorum.

Bu kovuşturma süreci çok konuşulacak daha gelecek raporlar var. Nasıl diye sormayın. Ana Masak raporunda sanıklardan biri için ayrı bir Masak raporu hazırlandığı belirtilmiş.

Ancak yazılanları okuyunca anlıyorum ki biz hata yapıyoruz. Sanane kardeşim, neymiş millet geçinemiyormuş, neymiş efendim vergi verilmediği için yoksul halk vergi ve zamlar altında eziliyormuş. Neymiş efendim devlet bütçeyi tutturmak için para toplamalıymış. Sanane ya değil mi?

Bunun yerine bence sistemli ve koordineli şekilde yıllarca sahte fatura kesen, sahte fatura kullanan akabinde vergi kaçıran, kayıt dışı para tutan hatta bu işlemlerle hırsızlık rekoru kıracak kişilere ceza yerine ödül verilmesi lazım! Hatta yılın en enen iyi hırsızlık ödülünün verilmesi lazım. Hatta bu teşvik edilmeli.

Bakın vergi vermeyen kaçıran kadar milyonlarca hatta milyarlarca lira vergi veren insanlar var. Hem de sayıları öyle üç beş tane değil. Milyonlarca iş insanı, işletmeci, fabrika sahibi takır takır vergi ödüyor. Vergi bilincimiz olmadığı için zaten bunlar başımıza geliyor. Vergi kültürü olmayan ülkelerde sosyoloji bozuluyor, ekonomi zaten bozuk olduğu için insanlar ağır vergiler altında da ezilir. Yaşadığımız tam da bu...

Yazık bu millete, yazık bu devlete...