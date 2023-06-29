Vergi borcu yapılandırma son günü ne zaman? Vergi borcu affı başvuruları ne zaman bitiyor?
Milyonları ilgilendiren Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için sona gelindi. Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Vergi borcu yapılandırma son günü ne zaman? Vergi borcu affı başvuruları ne zaman bitiyor?
Açıklanan yapılandırmaya ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırma kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Milyonlarca yurttaşın beklediği vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'te kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırması için ödemeler internetten ya da vergi dairelerine giderek şahsen yapılabiliyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma son günü ne zaman? Vergi borcu affı başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...
HANGİ VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILICAK?
31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 3 Temmuz'da sona erecek.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Vergi borcu yapılandırma işleminin son tarihi 3 Temmuz olarak açıklandı.
VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasından yapılabiliyor. Ayrıca yurttaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.
Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi.
VERGİ AFFI YAPILANDIRMA NELERİ KAPSIYOR?
Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi
- Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi
- Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50'sinin silinmesi
- Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi
- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
- Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı
- Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması
- Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,
- 2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,
- Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi
- Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 indirim yapılması,
- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması
- Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi
- Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılması,
- İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi
- Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan
- Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi
- Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az %10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği
- Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması
En Çok Okunan Haberler
-
- Maseratili polisin eşi konuştu
- Silivri Cezaevi'ndeki Merdan Yanardağ’dan ilk mesaj
- İşte imzalamak istemediği dosya...
- ORC'den 'en başarılı başkan' anketi
- İsmail Kartal yeniden göreve getirildi
- 'Fenerbahçe'ye 500 milyon dolar verdim'
- Memura gelir vergisi oyunu
- Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kuran yaktı
- Titan denizaltısının enkazı çıkarıldı!
- Yanardağ’a operasyonun hedefi...