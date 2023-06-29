Yayınlanma: 29.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 29.06.2023 - 11:35

Açıklanan yapılandırmaya ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Vergi borcu yapılandırma kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu. Milyonlarca yurttaşın beklediği vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi Meclis'te kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borcu yapılandırması için ödemeler internetten ya da vergi dairelerine giderek şahsen yapılabiliyor. Peki, Vergi borcu yapılandırma son günü ne zaman? Vergi borcu affı başvuruları ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

HANGİ VERGİ BORÇLARI YAPILANDIRILICAK?

31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak. 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesine ait kamuya olan vergi, prim ve diğer borçların yapılandırılması için başvuru süresi nisan ayından mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi de mayıs ayından haziran ayına uzatıldı. Buna göre, yapılandırma başvuruları 3 Temmuz'da sona erecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Vergi borcu yapılandırma işleminin son tarihi 3 Temmuz olarak açıklandı.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Vergi affı kapsamında olan borçların yapılandırılması için başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasından yapılabiliyor. Ayrıca yurttaşlar vergi dairelerine bizzat müracaat ederek veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

Kanunda yer alan bilgilere göre vergi affı 31 Aralık 2022 tarihi öncesindeki borçları kapsayacak. Yapılandırma için son başvuru tarihi 3 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

VERGİ AFFI YAPILANDIRMA NELERİ KAPSIYOR?

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi