Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Halis Başli ekonomik sorunlara dikkat çekti

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Yönetim kuruluyla birlikte basınla buluşan Başli, son beş yıllık denetim sonuçlarının da bunun için iyi örnek olduğunu vurgulayarak “Son beş yılda 231 bin mükellef incelendi ve 310.1 milyar liralık matrah farkı bulundu. Mükellef inceleme oranımız ise yüzde 2 gibi. Bunlar tüm mükellefler için örnek oluştursa da oranı artırmalıyız. Bu nedenle aktif görevde olan yaklaşık 7 bin 500 vergi mütfettişinin sayısı artmalı” dedi.

)Toplantıya (soldan sağa) Cihad Demet, Murat Güllü, Halis Başli, Talha Demirtaş, Nuri Tokgöz ve Mustafa Olcay katıldı)

Bu ihtiyaca karşın özlük hakkı sorunları ve yürüttükleri görevin karşılığını alamama düşüncesiyle son 1 yılda 500’ün üzerinde müfettişin istifa edip özel sektöre geçtiğini belirten Başli, devletin uzun yıllar emek ve eğitim vererek üst düzey kamu görevlisi olarak yetiştirdiği bu kişilerin temel talebinin Sayıştay denetçileriyle ekonomik eşitlik olduğunu ifade etti. Verilen bilgiye göre bugün vergi müfettişleri 15 bin lira gibi bir maaşla mesleğe başlıyor.

ENFLASYON MUHASEBESİ

Toplantıda ayrıca, Türkiye’deki enflasyonist ortamın vergi gelir ve cezalarını önemli şekilde etkilediğine dikkat çekilirken VMD Genel Sekreteri Talha Demirtaş, son dönemde tartışılan “enflasyon muhasebesi”nin bugünkü ortamda gerekli hale dönüştüğünü, bu yıl uygulanmasını beklediklerini ifade etti.