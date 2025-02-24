Vergi uzmanı açıkladı: O vergi dilimine girenlerin maaşı 9 bin TL eriyecek!
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yılın ikinci ayı itibarıyla bordrolu çalışanların vergi diliminde önemli bir değişiklik yaşanacağını duyurdu. Bingöl, enflasyon ve vergi dilimi artışı nedeniyle çalışanların reel gelirlerinde kayıplar olacağını ve bu durumun özellikle dar gelirli grupları olumsuz etkileyeceğini belirtti.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının ikinci ayında 93 bin lira ve üzeri brüt maaş alan bordroluların yüzde 20’lik vergi dilimine gireceğini belirtti. Bingöl, örnek olarak 100 bin lira brüt maaşı olan bir çalışanın yılın ilk ayında net 75 bin 4 lira alırken, yılın son ayında bu tutarın 65 bin 909 liraya düşeceğini açıkladı.
MAAŞLAR VERGİLER SEBEBİYLE ERİYECEK
Bingöl, yıllık enflasyonun yüzde 30-35 civarında olduğu bir ortamda, vergi diliminden kaynaklanan yüzde 12’lik kaybın çalışanların reel gelirini büyük ölçüde etkileyerek, yıl sonunda yaklaşık 50 bin lira seviyelerine kadar gerileyeceğini vurguladı. Bu durumun başta dar gelirli çalışanlar, emekliler ve bordrolu çalışanlar olmak üzere geniş bir kesimi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.
Ozan Bingöl'ün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:
Yılın ikinci ayı itibarıyla 93.000 lira ve üzeri brüt maaşı olan bordrolular %20’lik vergi dilimine geçmiş olacaklar. Örneğin 100.000 lira brüt maaşı olan bir çalışanın yılın ilk ayında eline net 75.004 lira geçerken, yılın son ayında eline net 65.909 lira geçmiş olacak. Yıllık… pic.twitter.com/tRGwmzXJRg— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) February 24, 2025
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