Vergi uzmanı açıkladı: O vergi dilimine girenlerin maaşı 9 bin TL eriyecek!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:03

Güncelleme: 24.02.2025 - 12:03

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının ikinci ayında 93 bin lira ve üzeri brüt maaş alan bordroluların yüzde 20’lik vergi dilimine gireceğini belirtti. Bingöl, örnek olarak 100 bin lira brüt maaşı olan bir çalışanın yılın ilk ayında net 75 bin 4 lira alırken, yılın son ayında bu tutarın 65 bin 909 liraya düşeceğini açıkladı.

MAAŞLAR VERGİLER SEBEBİYLE ERİYECEK

Bingöl, yıllık enflasyonun yüzde 30-35 civarında olduğu bir ortamda, vergi diliminden kaynaklanan yüzde 12’lik kaybın çalışanların reel gelirini büyük ölçüde etkileyerek, yıl sonunda yaklaşık 50 bin lira seviyelerine kadar gerileyeceğini vurguladı. Bu durumun başta dar gelirli çalışanlar, emekliler ve bordrolu çalışanlar olmak üzere geniş bir kesimi olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Ozan Bingöl'ün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:



