Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: 'Asıl tartışılması gereken 50 liraya...'
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayat pahalılığına tepki gösterdi. Bingöl, "Asıl tartışılması ve konuşulması gereken bu olmalıdır" dedi.
Ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar ile gündem olan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Hayat pahalılığına dikkat çeken Bingöl, "Siyasetin ve tüm siyasetçilerin önceliği bu olmalıdır" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"Asıl tartışılması ve konuşulması gereken; 50 liraya ulaşmış akaryakıt, açlık sınırının altındaki asgari ücret, milyonlarca emeklinin fitreye muhtaç edilmiş hali, dar gelirlinin mutfağındaki yangın, yoksulluk, hayat pahalılığıdır ve halkın çoğunluğuna temas eden konulardır.
Siyasetin ve tüm siyasetçilerin önceliği de bu olmalıdır!"
Asıl tartışılması ve konuşulması gereken; 50 liraya ulaşmış akaryakıt, açlık sınırının altındaki asgari ücret, milyonlarca emeklinin fitreye muhtaç edilmiş hali, dar gelirlinin mutfağındaki yangın, yoksulluk, hayat pahalılığıdır ve halkın çoğunluğuna temas eden konulardır.…— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) February 22, 2025
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