Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: 'Asıl tartışılması gereken 50 liraya...'

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayat pahalılığına tepki gösterdi. Bingöl, "Asıl tartışılması ve konuşulması gereken bu olmalıdır" dedi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl açıkladı: 'Asıl tartışılması gereken 50 liraya...'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 21:40

Ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar ile gündem olan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Hayat pahalılığına dikkat çeken Bingöl, "Siyasetin ve tüm siyasetçilerin önceliği bu olmalıdır" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Asıl tartışılması ve konuşulması gereken; 50 liraya ulaşmış akaryakıt, açlık sınırının altındaki asgari ücret, milyonlarca emeklinin fitreye muhtaç edilmiş hali, dar gelirlinin mutfağındaki yangın, yoksulluk, hayat pahalılığıdır ve halkın çoğunluğuna temas eden konulardır.

Siyasetin ve tüm siyasetçilerin önceliği de bu olmalıdır!"



Etiketler: #vergi #Ozan Bingöl #emek

İlgili Haberler

İktidarın ‘aile yılı’ ilan ettiği 2025’te hukukçular ekonomi vurgusu yaptı

İktidarın ‘aile yılı’ ilan ettiği 2025’te hukukçular ekonomi vurgusu yaptı
Esnaf borç bataklığında: Ekonomik krizin geldiği nokta dudak uçuklattı!

Esnaf borç bataklığında: Ekonomik krizin geldiği nokta dudak uçuklattı!
TÜİK açıkladı: Yurttaşın şubat ayında ekonomiye güveni arttı

TÜİK açıkladı: Yurttaşın şubat ayında ekonomiye güveni arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler